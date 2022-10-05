Кременчуцькі податківці закликають громадян легалізувати свої активи за зниженими ставками

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 283

В Україні подовжили термін подання одноразових (спеціальних) добровільних декларацій до 1 березня 2023 року. Про це повідомили у Кременчуцькій ДПІ.

Термін подання одноразових (спеціальних) добровільних декларацій змінили відповідно до Закону України від 15 серпня 2022 р. № 2516-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройній агресії та забезпеченні національної безпеки України».

Декларуванню підлягають активи, розміщені на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою коштом доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки й збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

— Закликаємо громадян скористатись можливістю легалізувати власні активи за пониженими ставками. Сплачений одноразовий збір у рамках податкової амністії йде до державного бюджету, з якого фінансується обороноздатність нашої країни, — додали у Кременчуцькій ДПІ.

Раніше ми писали, що для підприємців з 1 жовтня збільшується розмір єдиного внеску.