ХК «Кременчук» обрав капітана та оголосив склад гравців на сезон (календар ігор)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 258

У четвер команда вирушає до Києва де зіграє з двома столичними клубами

Став відомий календар ігор у Вищій лізі чемпіонату України з хокею сезону-2022/23 у якому беруть участь 6 команд: «Кременчук», «Сокіл», «Дніпро», «Легіон», «Берсерки», «Київ». «Кременчук» розпочне чемпіонат 6 жовтня у Києві з «Соколом», а вже наступного дня зіграє з новачком чемпіонату «Києвом».

Розклад матчів «Кременчука» у жовтні:

6 жовтня «Сокіл» - «Кременчук»

7 жовтня «Київ» - «Кременчук»

11 жовтня «Кременчук» - «Берсерки»

15 жовтня «Берсерки» - «Кременчук»

22 жовтня «Кременчук» - «Легіон»

23 жовтня «Кременчук» - «Дніпро»

29 жовтня «Кременчук» - «Київ»

30 жовтня «Кременчук» - «Сокіл»

Чемпіонат України відбудеться за класичною формулою розіграшу у два етапи: на першому кожен учасник зіграє по 30 матчів у регулярному сезоні, а на другому четвірка найкращих команд змагатиметься за медалі першості – у плей-оф до трьох перемог.

*Слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті та соцмережах — можливі зміни у календарі ігор.

«Головне, щоб хлопці отримали задоволення від гри»: головний тренер Олександр Савицький

До старту чемпіонату залишаються лічені дні. Головний тренер хокейної команди «Кременчук» Олександр Савицький розповів про фінальний етап підготовки до старту чемпіонату.

- Скільки гравців заявили на чемпіонат?

- Заявлено у нас три воротарі та 21 польовий гравець.

- До чемпіонату залишилися лічені дні. У якому фізичному стані гравці?

- Команда у підвищеній фізичній готовності. Добре попрацювала. Деякі моменти награємо, але загалом команда готова до старту чемпіонату, проте гра у Києві покаже.

- Команда оновилася й багато молодих гравців. Що скажете про їх зіграність між собою?

- Зіграність це добре, але у кожного гравця має бути хокейний інтелект та мати хорошу підготовку у технічному плані. Має бути індивідуальна майстерність, а зіграність прийде.

- Перша гра у нас з «Соколом», які очікування від гри?

- Не важливо хто суперник, перші ігри завжди хвилюючи. Головне, щоб хлопці отримали задоволення від гри й не була марною та праця, яку вони за два місяці зробили.

«Кременчук» оголосив список гравців для участі в чемпіонаті України

Склад «Кременчука» на сезон-2022/2023

Воротарі

33. Данило Макаренко (2001 р.н.)

34. Кирило Кучер (1997 р.н.)

35. Микита Мартиненко (2005 р.н.)

Оборонці

8. Гліб Варава (2002 р.н.)

9. Єгор Глухов (2002 р.н.)

10. Денис Ісаєнко (1980 р.н.)

11. Максим Максименко (2003 р.н.)

12. Расім Абдуллаєв (2002 р.н.)

13. Микита Кругляков (2001 р.н.)

14. Денис Матусевич (2001 р.н.)

Нападники

4. Данило Кривенко (2003 р.н.)

5. Михайло Геворкян (1997 р.н.)

6. Богдан Середницький (2001 р.н.)

7. Віталій Лялька (1996 р.н.)

8. Владислав Брага (2001 р.н.)

9. Ілля Федоров (2002 р.н.)

10. Руслан Єфимочкін (1999 р.н.)

11. Артем Гніденко (1980 р.н.)

12. Тарас Карнаух (2002 р.н.)

13. Тимофій Савицький (2003 р.н.)

14. Борис Андрющенко (2003 р.н.)

15. Святослав Тимченко (2001 р.н.)

16. Гліб Кривошапкін (2000 р.н.)

17. Ілля Сенік (2000 р.н.)

Головний тренер – Олександр Савицький

Асистенти – Дмитро Сумець, Олександр Соколов

Технічний адміністратор – Володимир Олійник

Лікар – Олег Касмінюк