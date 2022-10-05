На Полтавщині зіткнулися бус та вантажівка: постраждали четверо людей

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4 жовтня близько 15.15 між селом Галі-Горбатки та містом Кобеляки Полтавського району автомобіль Fiat Ducato під керуванням 45-річного мешканця смт. Білики зіткнувся із вантажівкою МАЗ-4370 з напівпричепом, за кермом якої їхав 41-річний житель Кобеляк.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, в аварії травми різного ступеня тяжкості отримали водії обох автівок та два пасажири (45 та 36 років) автомобіля МАЗ. З місця події всіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція розпочала досудове розслідування. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.