У Кременчуці перебудовують систему опалення, щоб вона не залежала від одного джерела енергії

У Кременчуці втілюють програму диверсифікації системи централізованого опалення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Віталій Малецький.
Через постійну загрозу російських ракетних ударів у місті перебудовують систему опалення так, щоб вона не залежала від одного джерела теплової енергії.
Для цього проводять реконструкцію існуючих котелень, встановлюючи на них нові потужніші котли. А також відновлюють законсервовані потужності міських підприємств, підключаючи їх до мережі Кременчука.
Ще один напрям – придбання мобільних котелень, які можна у разі потреби швидко встановити у будь-якому районі міста й обігрівати кілька багатоповерхівок. На придбання таких мобільних контейнерних котлів Кременчук отримав грант у розмірі 4 420 тисяч євро від корпорації НЕФКО та Фонду фінансування сталої інфраструктури Danida (DSIF).
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер