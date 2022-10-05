У Кременчуці перебудовують систему опалення, щоб вона не залежала від одного джерела енергії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 421

У місті відновлюють законсервовані потужності міських підприємств, підключаючи їх до мережі

У Кременчуці втілюють програму диверсифікації системи централізованого опалення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Віталій Малецький.

Через постійну загрозу російських ракетних ударів у місті перебудовують систему опалення так, щоб вона не залежала від одного джерела теплової енергії.

Для цього проводять реконструкцію існуючих котелень, встановлюючи на них нові потужніші котли. А також відновлюють законсервовані потужності міських підприємств, підключаючи їх до мережі Кременчука.

Ще один напрям – придбання мобільних котелень, які можна у разі потреби швидко встановити у будь-якому районі міста й обігрівати кілька багатоповерхівок. На придбання таких мобільних контейнерних котлів Кременчук отримав грант у розмірі 4 420 тисяч євро від корпорації НЕФКО та Фонду фінансування сталої інфраструктури Danida (DSIF).

Це не перша допомога від НЕФКО та наших датських партнерів. Завдяки підтримці Північної екологічної фінансової корпорації ми змогли зокрема реалізувати проєкти сучасного вуличного освітлення, почали реконструкцію системи опалення на Раківці. Від імені громади Кременчука щиро вдячний за цю підтримку Фонду Danida, корпорації НЕФКО та уряду Данії! Сподіваюся, що наша співпраця триватиме й надалі! - зазначає мер.