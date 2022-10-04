НЕФКО надає Кременчуку безповоротний грант на мобільні котельні

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 157

Кременчук отримає грант на 4,42 млн євро для придбання мобільних котелень. Це гроші, які не треба буде повертати. Виділення гранту погодила Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов.

Він зазначив, що кошти будуть спрямовані на придбання та встановлення електричних та мобільних котелень у Кременчуці, а уряд та народ Данії, Фонд фінансування сталої інфраструктури Danida (DSIF) відгукнулися на прохання громади Кременчука.

Вони необхідні для того, щоб зробити надійнішою систему централізованого опалення Кременчука на тлі загроз ракетних атак російської армії , - написав нардеп.

У червні 2022 року міська рада інформувала, що місто отримає грантові кошти на проєкт модернізації систем опалення в лівобережній частині міста. Тоді у НЕФКО повідомили про домовленість з фондом DSIF про виділення Кременчуку грантових коштів у 500 тис. євро на ці потреби.

Нагадаємо, після руйнування Кременчуцької ТЕЦ у Кременчуці працюють над створенням альтернативних джерел опалення. У мерії міста та області запевняють, що докладають усіх зусиль, аби розпочати та провести найскладніший опалювальний сезон.

Наприкінці вересня міський голова повідомив, що в місті встановлюють сучасні енергоефективні котли Bosch. Також повністю замінюється устаткування котельні – насоси, теплообмінник, обладнання для хімводопідготовки, бойлери та інше. Планують заміну старих котлів на нові для повної модернізації системи теплопостачання.

Водночас міський голова Віталій Малецький закликав кременчужан бути готовими до можливих проблем з опалення, електро- та газопостачанням.