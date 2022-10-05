У Кременчуцькій РВА попередили, що сьогодні буде гучно, та розповіли про ситуацію у районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 370

Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора громадяни 2 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з бешкетників правоохоронці склали адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

А от за керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП було притягнуто аж 7 водіїв.

Поліція також затримала одного громадянина за зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Вчора рятувальників ДСНС виїжджали на гасіння пожежі — загорівся житловий будинок у селі Дмитрівка.

Олег Лєднік нагадав про навчання підрозділів ЗСУ з проведенням стрільб над акваторією Кременчуцького водосховища. А також про проведення технічних вибухів у Малокохнівському кар’єрі.

— Сьогодні буде гучно. Прошу зберігати спокій — це тренуються ЗСУ. Навчання вже почалися і продовжаться кілька годин, — зауважив Олег Лєднік.