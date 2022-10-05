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Придбай м'яч з автографом футболістів «Шахтаря» - допоможи ЗСУ: волонтери з Кременчука проводять акцію, щоб придбати авто

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 175

 

Серед гравців «Шахтаря» вихованець МФК «Кремінь» та голкіпер відомої футбольної династії Чумаків — Тимур Пузанков

Волонтери з Кременчука Костянтин Рубан та Дмитро Кавунник розігрують м'ячі з автографами команди «Шахтар» — за донат на авто для 110 бригади ЗСУ! Вони зустрілися з легендарною футбольною командою «Шахтар» й гравці залишили свої автографи на брендових м'ячах. Всі кошти підуть на автомобіль для українських воїнів. Волонтер Костянтин завітав до редакції «Телеграфа» й розповів, що наразі розігрують 16 брендованих м'ячів від футбольного клубу «Шахтар».

— Розігруємо 16 брендованих м'ячів футбольного клубу «Шахтар». Участь можуть взяти не лише кременчужани, а будь-хто, з будь-якої точки світу. Усі зібрані кошти підуть на придбання автомобілів для 110 механізованої бригади, яка боронить Україну у Донецькій області. Частину м'ячів ми продамо за фіксованою ціною, а частину розіграємо, — розповів «Телеграфу» волонтер Костянтин Рубан.

Донецька команда перед відправленням до Іспанії на матч Ліги чемпіонів залишила свої автографи на брендованих м'ячах. Серед гравців й вихованець МФК «Кремінь» та голкіпер відомої футбольної династії Чумаків — Тимур Пузанков (його старший брат та тато наразі тренують футболістів «Кременя»). А також капітан Андрій Пятов, який розпочав свою професійну футбольну кар'єру на Полтавщині.

— Вітаю наших воїнів зі 110 механізованої бригади, та хотів би передати подарунки від нашої команди. Дякую хлопцям, що бороните нашу землю. Слава Україні! Героям Слава! — сказав капітан «Шахтаря» Андрій Пятов.

Є два варіанти, щоб отримати такий м'яч:

1. Донать 15 000 гривень — і м'яч твій;

2. Перерахуй вільну суму і бери участь у розіграші м'ячів: один рандомно, а інший за найбільший донат.

5169 3600 0678 9337 — приват (Рубан К.І.)

4441114459696272 — моно

godor@ukr.net — PayPal

Або банка монобанк

Instagram: kosford dmitrykavunnik

Сьогодні на брифінгу у керівника Кременчуцької районної військової адміністрації розповіли, що вихованець кременчуцького футболу Тимур Пузанков активно долучився до акції, щоб допомогти українській армії. Також додали, що отримати м'яч зможуть не лише дорослі, а й діти — закинувши донат та взяти участь у розіграші.

Присутні побажали удачі донецькій команді, яка сьогодні представлятиме Україну на міжнародній арені. «Шахтар» у Мадриді на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» зіграє з «Реалом». Гра розпочнеться о 22.00, за київським часом, пряма трансляція на Megogo.

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко, Віктор Крук
Теги: футбол Шахтар волонтери допомога ЗСУ
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