На Полтавщині минулого тижня від COVID-19 померло 9 людей

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За тиждень в області виявили 2680 нових випадків захворювання на коронавірус

За минулий тиждень у Полтавській області зареєстрували 2680 нових випадків коронавірусної інфекції. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, зафіксували 9 нових випадків смерті за тиждень. Продовжують лікування 4312 хворих.

Від початку карантину в нашому регіоні діагностували 207 112 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 198 421 жителів області. Усього зареєстровано 4379 летальних випадків.

У Кременчуці 2 жовтня зафіксували 5 нових випадків коронавірусу.