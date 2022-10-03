На Полтавщині минулого тижня від COVID-19 померло 9 людей

За минулий тиждень у Полтавській області зареєстрували 2680 нових випадків коронавірусної інфекції. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, зафіксували 9 нових випадків смерті за тиждень. Продовжують лікування 4312 хворих.
Від початку карантину в нашому регіоні діагностували 207 112 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 198 421 жителів області. Усього зареєстровано 4379 летальних випадків.
У Кременчуці 2 жовтня зафіксували 5 нових випадків коронавірусу.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер