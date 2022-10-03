У Кременчуці пройдуть навчання ремонтні бригади воєнного часу

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 279

Комунальники, рятувальники та правоохоронці відпрацюють алгоритми реагування на ворожі атаки

У Кременчуці пройдуть навчання ремонтні бригади воєнного часу. Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.

За його словами, видано відповідне розпорядження про організацію й проведення навчань ремонтних бригад комунальних підприємств у тісній співпраці з рятувальниками та правоохоронцями.

Разом вони повинні відпрацювати чіткий алгоритм дій у разі будь-яких надзвичайних ситуацій, включаючи ворожі атаки на об’єкти цивільної інфраструктури Кременчука.

- У першу чергу це стосується водогонів, теплових, електро- та газових мереж. Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого, - додав міський голова.