У Кременчуці пройдуть навчання ремонтні бригади воєнного часу. Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.
За його словами, видано відповідне розпорядження про організацію й проведення навчань ремонтних бригад комунальних підприємств у тісній співпраці з рятувальниками та правоохоронцями.
Разом вони повинні відпрацювати чіткий алгоритм дій у разі будь-яких надзвичайних ситуацій, включаючи ворожі атаки на об’єкти цивільної інфраструктури Кременчука.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер