Вчора у Кременчуці зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19

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Ніхто не помер та не вакцинувався

2 жовтня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 3 жінки віком від 25 до 66 років та 2 чоловіки віком 49 і 71 рік. 2 з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 52 пацієнти.

Випадків смерті від COVID-19 не було.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 25 034;

одужало - 23 755;

померло – 724.

2 жовтня у Кременчуці жодна людина не вакцинувалася.

Нагадуємо, що 1 жовтня у Кременчуці зареєстровано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.