Вчора у Кременчуці зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19

2 жовтня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 3 жінки віком від 25 до 66 років та 2 чоловіки віком 49 і 71 рік. 2 з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 52 пацієнти.
Випадків смерті від COVID-19 не було.
Всього з початку пандемії:
2 жовтня у Кременчуці жодна людина не вакцинувалася.
Нагадуємо, що 1 жовтня у Кременчуці зареєстровано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер