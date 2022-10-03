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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі в полі знайшли уламки ворожої ракети – їх знешкодили піротехніки ДСНС

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 380

 

Уламки ракети виявилися безпечними

На минулих вихідних у Кременчуцькому районі поблизу села Порубаї Пришибської сільської громади при проведенні польових робіт знайшли уламки російської ракети. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Про небезпечну знахідку фермер одразу повідомив поліцію та ДСНС. Для перевірки та знешкодження вибухонебезпечної знахідки були викликані піротехніки ГУ ДСНС Полтавської області.

Вчора, 2 жовтня, після обстеження піротехнічний підрозділ встановив, що знайдені уламки ворожої ракети є безпечними.

- Щоб не було чуток та хибної інформації, повідомляю, що знайдені у полі уламки ракети після перевірки виявилися безпечними. Цю ракету наша ППО збила ще місяць тому. Тоді знайти її уламки не вдалося, адже вони впали у поле. Коли фермер збирав врожай, то їх виявив. Уламки перевірили та вивезли представники ДСНС. Вони виявились безпечними, - повідомив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район ракета ППО ДСНС фермери поле
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