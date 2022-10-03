У Кременчуцькому районі в полі знайшли уламки ворожої ракети – їх знешкодили піротехніки ДСНС

На минулих вихідних у Кременчуцькому районі поблизу села Порубаї Пришибської сільської громади при проведенні польових робіт знайшли уламки російської ракети. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Про небезпечну знахідку фермер одразу повідомив поліцію та ДСНС. Для перевірки та знешкодження вибухонебезпечної знахідки були викликані піротехніки ГУ ДСНС Полтавської області.
Вчора, 2 жовтня, після обстеження піротехнічний підрозділ встановив, що знайдені уламки ворожої ракети є безпечними.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер