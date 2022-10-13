У Кременчуцькому районі масово роздають повістки: Лунін каже - нічого надзвичайного

Вчора, 22:00 Переглядів: 1 108

Минулого тижня у Кременчуцькому районі по селах та селищах поштарі почали масово приносити повістки військовозобов’язаним. Їх не вручають у руки — залишають у скриньках або воротах.

Сьогодні під час брифінгу начальника Полтавської військової адміністрації Дмитра Луніна «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав, чи є це черговою хвилею призову, чи є плани щодо кількості призовників на Полтавщині.

— По-перше, хочу зазначити, що мобілізація нині не має «хвиль», це оперативний захід, — каже Дмитро Лунін. — Цей захід збирає та формує потреби Збройних сил України. Нині викликають тільки тих військовозобов'язаних, які мають певний фах, необхідний для військових частин.

Він також зазначив, що часто це роблять для того, аби зібрати та оновити дані військкоматів. Та навів приклад, що у Полтаві чоловіки за повісткою сходили до військкомату, оновили свої дані, проте не були мобілізованими.

— Тобто нічого надзвичайного не відбувається, — сказав він.



