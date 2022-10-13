У Кременчуцькому районі масово роздають повістки: Лунін каже - нічого надзвичайного

Минулого тижня у Кременчуцькому районі по селах та селищах поштарі почали масово приносити повістки військовозобов’язаним. Їх не вручають у руки — залишають у скриньках або воротах.
Сьогодні під час брифінгу начальника Полтавської військової адміністрації Дмитра Луніна «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав, чи є це черговою хвилею призову, чи є плани щодо кількості призовників на Полтавщині.
Він також зазначив, що часто це роблять для того, аби зібрати та оновити дані військкоматів. Та навів приклад, що у Полтаві чоловіки за повісткою сходили до військкомату, оновили свої дані, проте не були мобілізованими.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер