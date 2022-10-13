В Україні за необхідності знову можуть бути тимчасові відключення світла, – «Укренерго»

Вчора, 21:30 Переглядів: 220

Сьогодні, 13 жовтня, відключень світла на Полтавщині немає. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. «Укренерго» стабілізувало електропостачання по всій країні. Енергетики працювали цілодобово й відновили енергоживлення після найбільшої атаки на українську енергосистему.

Але ворог продовжує атакувати територію України ракетами й дронами, тому в «Укренерго» попередили споживачів, аби вони були готовими, що за необхідності можуть знову застосовувати тимчасові відключення.

Залишається актуальною і рекомендація зменшувати споживання в пікові години (з 8.00 до 11.00 та з 17.00 до 23.00). 700 енергетиків в 40 ремонтних бригадах продовжують працювати над відновленням мереж 24/7. Кожен може допомогти їм, не вмикаючи зайвого і не використовуючи багато електроприладів одночасно.