У наступному місяці синоптики прогнозують у Кременчуці сніг і морози до -15°С. За даними погодного порталу Sinoptik, люта зима може прийти уже після 20 листопада.
Як бачимо, 20 листопада відбудеться різке падіння температури до «мінусової». 23 листопада вдень обіцяють -10°С, а вночі 24 листопада -15°С. Крім того, у цей період йтиме сніг, 22 листопада очікується навіть сильний снігопад.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер