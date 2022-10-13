У наступному місяці синоптики прогнозують у Кременчуці сніг і морози до -15°С

Вчора, 21:00 Переглядів: 535

У наступному місяці синоптики прогнозують у Кременчуці сніг і морози до -15°С. За даними погодного порталу Sinoptik, люта зима може прийти уже після 20 листопада.

Як бачимо, 20 листопада відбудеться різке падіння температури до «мінусової». 23 листопада вдень обіцяють -10°С, а вночі 24 листопада -15°С. Крім того, у цей період йтиме сніг, 22 листопада очікується навіть сильний снігопад.