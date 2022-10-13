13 жовтня 70 кременчужан захворіли на COVID-19, а одужали – 91

Вчора, 20:32 Переглядів: 177

Сьогодні, 13 жовтня, в місті зареєстрували 70 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли 45 жінок віком від 22 до 86 років, 22 чоловіки віком від 22 до 86 років та три дитини віком від 4 до 7 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 62 пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 8 – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 38 осіб. Одужала 91 людина. Випадків смерті сьогодні не було.

Загалом у Кременчуці налічують 25 804 хворих, одужало 24 317, померло 725.