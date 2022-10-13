Лунін розповів, коли розпочнеться опалювальний сезон на Полтавщині

Вчора, 20:03 Переглядів: 1 613

В області готові до будь-яких сценаріїв, у тому числі до евакуації населення

Опалювальний сезон на Полтавщині розпочнеться як зазвичай — коли середня добова температура повітря більше трьох днів поспіль складатиме +8 градусів. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу.

Він нагадав, що нещодавно рішенням уряду прийнято постанову, згідно з якою мінімальна температура повітря в оселях може складати +16 градусів (раніше було +18).

Технічно область готова до опалювального сезону, Кременчук — завершує підготовку. За словами начальника ОВА, нині тривають роботи із забезпечення автономним опаленням міста.

— Вони (кременчуцькі комунальні служби - ред.) встигають, Кременчук буде з теплом. Поки що все йде планом, — сказав Дмитро Лунін.

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Водночас в ОВА зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону. Якщо міста області взимку тривалий час перебуватимуть без електроенергії або тепла внаслідок дій російської армії, то розглядається і сценарій евакуації мешканців нашого регіону.

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