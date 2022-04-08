США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin та Switchblade

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 277

США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотників Switchblade та 50 млн набоїв. Про це повідомили у Міноборони США.

Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Мова йде про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.

До списку зброї для України входять: