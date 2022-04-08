США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin та Switchblade
Сьогодні, 07:32
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Загальна допомога США Україні з початку війни становила приблизно $1,7 млрд
США схвалили передачу Україні тисячі комплексів Stinger та Javelin, безпілотників Switchblade та 50 млн набоїв. Про це повідомили у Міноборони США.
Це повідомлення Пентагону не означає, що вся зброя вже прибула в Україну. Мова йде про те, що США відправляли в минулому і пообіцяли відправити в майбутньому.
До списку зброї для України входять:
- Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
- Понад 5000 протитанкових систем Javelin
- Понад 7000 інших протитанкових систем
- Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade
- Понад 50 млн набоїв
- 45 тисяч комплектів бронежилетів та касок
- Ракетні системи з лазерним наведенням
- Безпілотні повітряні системи Puma
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика
- Послуги супутникової зйомки.
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