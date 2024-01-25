Росія використовує падіння Іл-76, щоб підірвати підтримку Заходу та дестабілізувати в Україні — ISW

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 109

В українській розвідці припускають, що на борту військово-транспортного літака могли бути «як ракети С-300, так і люди», а мали бути російські високопосадовці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія намагається використати авіакатастрофу свого військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородщиною, яка відбулася 24 січня, аби дестабілізувати ситуацію всередині України та підірвати її підтримку Заходом.

Російські посадові особи фактично миттєво почали коментувати ситуацію з падінням літака, звинувачуючи у його збитті Україну.

Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому були українські військовополонені, і закликав припинити обмін військовополоненими.

Заступник голови Радбезу та експрезидент РФ Дмитро Медведєв звинуватив у цій авіакатастрофі українську «внутрішньополітичну боротьбу».

А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в тероризмі та закликав до термінового скликання Ради Безпеки ООН для розгляду цієї авіакатастрофи.

— Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та викликати недовіру до українського уряду, що узгоджується з кількома іншими інформаційними зусиллями Росії, спрямованими на послаблення України всередині країни, — вказують аналітики ISW.

Крім того, російські офіційні особи висунули необґрунтовані звинувачення про те, що нібито Україна вразила Іл-76 ракетними системами, наданими США чи Німеччиною. Їх метою є перешкодити західним партнерам надавати Україні критичні системи ППО, необхідні для подальшої оборони країни.

В українській розвідці вважають, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння ракетних комплексів. Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, на борту літака ІЛ-76, що впав у Бєлгородській області, могли бути й ракети, і люди.

— На його борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Одночасно з ним у повітрі були й інші літаки — АН-26 і АН-72… Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення, — зазначив Юсов.

Він нагадав, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до місця обміну.

— Україна всі умови та зобов’язання виконала. Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією щодо використання українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста, — сказав представник ГУР Міноборони.

Андрій Юсов припускає, що Росія могла і сама збити цей літак — російська ППО могла сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак.

— Ми можемо констатувати, що це фактично зона бойових дій. В цей час було активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Застосовані Україною розвідувальні БПЛА могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора. Власне це той сценарій, який вже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий «дружній вогонь» знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути, — зазначив він.

Юсов заявив, що Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати усі деталі того, що сталось.

Він також повідомив, що у літаку Іл-76, який був збитий, мали перебувати російські високопосадовці. Однак, в останній момент ФСБ не дозволила їм сідати на борт. За його словами, українська розвідка дізналась про це після падіння літака.

— На борту мали перебувати декілька VIP-осіб військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, а матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказала їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту, — сказав Андрій Юсов.

Він повідомив, що за даними української розвідки, російських рятувальників, які приїхали на місце події, не допустили до нього російські військові та представники ФСБ.

— Їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї авіатрощі, — зазначив представник ГУР Міноборони.

Він також звернув увагу, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді доставили лише п’ять тіл.

— Власн е, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76, — додав Юсов.

Нагадаємо, вдень 24 січня над Бєлгородською областю РФ впас військо-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ фактично одразу заявило, що на його борту перебувало понад 60 осіб і всі вони загинули.

Трохи пізніше офіційні особи РФ заявили, що 24 січня мав відбутись обмін військовополоненими й на борту, який впав, нібито перевозили тих, кого повинні були повернути — 65 полонених українських військовослужбовців.

В українській розвідці підтвердили підготовку обміну військовополоненими та заявили що «відомство не володіє інформацією, чи перебували українські полонені на борту».

На падіння Іл-76 зреагував президент України Володимир Зеленський.

— ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні, — наголосив він.