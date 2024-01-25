Росія використовує падіння Іл-76, щоб підірвати підтримку Заходу та дестабілізувати в Україні — ISW

В українській розвідці припускають, що на борту військово-транспортного літака могли бути «як ракети С-300, так і люди», а мали бути російські високопосадовці
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія намагається використати авіакатастрофу свого військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородщиною, яка відбулася 24 січня, аби дестабілізувати ситуацію всередині України та підірвати її підтримку Заходом.
Російські посадові особи фактично миттєво почали коментувати ситуацію з падінням літака, звинувачуючи у його збитті Україну.
Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому були українські військовополонені, і закликав припинити обмін військовополоненими.
Заступник голови Радбезу та експрезидент РФ Дмитро Медведєв звинуватив у цій авіакатастрофі українську «внутрішньополітичну боротьбу».
А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в тероризмі та закликав до термінового скликання Ради Безпеки ООН для розгляду цієї авіакатастрофи.
Крім того, російські офіційні особи висунули необґрунтовані звинувачення про те, що нібито Україна вразила Іл-76 ракетними системами, наданими США чи Німеччиною. Їх метою є перешкодити західним партнерам надавати Україні критичні системи ППО, необхідні для подальшої оборони країни.
В українській розвідці вважають, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння ракетних комплексів. Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, на борту літака ІЛ-76, що впав у Бєлгородській області, могли бути й ракети, і люди.
Він нагадав, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до місця обміну.
Андрій Юсов припускає, що Росія могла і сама збити цей літак — російська ППО могла сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак.
Юсов заявив, що Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати усі деталі того, що сталось.
Він також повідомив, що у літаку Іл-76, який був збитий, мали перебувати російські високопосадовці. Однак, в останній момент ФСБ не дозволила їм сідати на борт. За його словами, українська розвідка дізналась про це після падіння літака.
Він повідомив, що за даними української розвідки, російських рятувальників, які приїхали на місце події, не допустили до нього російські військові та представники ФСБ.
— Їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї авіатрощі, — зазначив представник ГУР Міноборони.
Він також звернув увагу, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді доставили лише п’ять тіл.
Нагадаємо, вдень 24 січня над Бєлгородською областю РФ впас військо-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ фактично одразу заявило, що на його борту перебувало понад 60 осіб і всі вони загинули.
Трохи пізніше офіційні особи РФ заявили, що 24 січня мав відбутись обмін військовополоненими й на борту, який впав, нібито перевозили тих, кого повинні були повернути — 65 полонених українських військовослужбовців.
В українській розвідці підтвердили підготовку обміну військовополоненими та заявили що «відомство не володіє інформацією, чи перебували українські полонені на борту».
На падіння Іл-76 зреагував президент України Володимир Зеленський.
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