Розкажіть свою історію для нашої публікації

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Близиться 24 лютого — друга річниця повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Що довелося пережити за цей час українцям, з якими викликами зіткнутися, що втратити — про це газети «Для дому і сім’ї» й «Кременчуцький Телеграф» писали протягом двох років.

Зараз, до річниці війни, ми готуємо серію матеріалів про перші дні вторгнення: спогади кременчужан, історії з евакуйованими, розповіді про добровольців й волонтерів, якими в перші дні війни стали більшість мешканців міста.

Ми шукаємо тих, кому є що розповісти й чим поділитися, а також звертаємося до родин, в яких протягом 23-26 лютого 2022 року народилися немовлята.

Телефонуйте за номерами 050-757-43-56, 098-124-84-90, або пишіть у соцмережі, й ми розповімо вашу історію нашим читачам.



