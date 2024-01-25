Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Новини сайту, Для дому і сім'ї

Розкажіть свою історію для нашої публікації

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 70

  

Звертаємось до читачів

Близиться 24 лютого — друга річниця повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Що довелося пережити за цей час українцям, з якими викликами зіткнутися, що втратити — про це газети «Для дому і сім’ї» й «Кременчуцький Телеграф» писали протягом двох років.

Зараз, до річниці війни, ми готуємо серію матеріалів про перші дні вторгнення: спогади кременчужан, історії з евакуйованими, розповіді про добровольців й волонтерів, якими в перші дні війни стали більшість мешканців міста.

Ми шукаємо тих, кому є що розповісти й чим поділитися, а також звертаємося до родин, в яких протягом 23-26 лютого 2022 року народилися немовлята.

Телефонуйте за номерами 050-757-43-56, 098-124-84-90, або пишіть у соцмережі, й ми розповімо вашу історію нашим читачам.

Telegram Facebook Instagram Twitter YouTube


 

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї Звернення до читачів Початок війни Розкажи свою історію
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх