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Де у Кременчуці 26 січня вимикатимуть світло

Вчора, 20:02 Переглядів: 459

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 26 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Цілиноградська, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  •  туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1-29;
  • пров. Ємельяненка, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-9;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Чайковського, 69А-95А;
  • вул. Проліскова, 5-11;
  • вул. Гійома Боплана, 77-92;
  • вул. Вітчизняна, 5-20;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • вул. Юрія Кондратюка, 7-82;
  • вул. Бетонна, 126-128А;
  • вул. Вадима Пугачова, 36;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар'єрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11-14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • пров. Луговий, 17-37;
  • проїзд Луговий, 10-25;
  • туп. 7-й Хорольський;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Затонна;
  • вул. Каховська;
  • вул. Кільцева;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Короленка;
  • вул. Лугова;
  • вул. Нескорених;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Проєктна;
  • вул. Проліскова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Архітектора Сергеєва;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Братів Тютюнників;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Весняна;
  • вул. Гійома Боплана;
  • пров. Градизький;
  • пров. Дачний;
  • пров. Західний;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Зелений;
  • пров. Князя Олега;
  • пров. Липневий;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Луговий;
  • пров. Нечая;
  • пров. Олексія Бутовського;
  • пров. Пирогова;
  • пров. Проєктний;
  • пров. Резервний;
  • пров. Центральний;
  • пров. Августина Волошина;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Віталія Дончика;
  • проїзд І. Калиновича;
  • вул. Іллі Ткаченка, 64;
  • вул. Левка Лук'яненка, 29-43/66;
  • вул. Махоркова, 17-62;
  • вул. Сумська, 37/27А-43;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38-20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Лікаря Парнети, 16;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • проїзд Григоровича-Барського, 1-12;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 13-19;
  • вул. Винахідниці Ющенко, 19-27А;
  • вул. Дмитра Демидюка, 4;
  • вул. Левка Лук’яненка, 20/1-23;
  • вул. Петрусенко, 3-22;
  • вул. Сумська, 38/25-40А;
  • вул. Троїцька, 79-89;
  • вул. Космічна, 7А-20;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • проїзд Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • проїзд Польський, 5-14/1;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • проїзд Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
  • просп. Полтавський, 87-140А.

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла адреси Полтаваобленерго
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