Де у Кременчуці 26 січня вимикатимуть світло
Вчора, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 26 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Цілиноградська, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- туп. Урожайний, 2.
З 8.00 до 17.00
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1-29;
- пров. Ємельяненка, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Чайковського, 69А-95А;
- вул. Проліскова, 5-11;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Вітчизняна, 5-20;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- вул. Юрія Кондратюка, 7-82;
- вул. Бетонна, 126-128А;
- вул. Вадима Пугачова, 36;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар'єрний, 7-12;
- пров. Західний, 11-14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- пров. Луговий, 17-37;
- проїзд Луговий, 10-25;
- туп. 7-й Хорольський;
- вул. Громадянська;
- вул. Затонна;
- вул. Каховська;
- вул. Кільцева;
- вул. Кооперативна;
- вул. Короленка;
- вул. Лугова;
- вул. Нескорених;
- вул. Пирогова;
- вул. Проєктна;
- вул. Проліскова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Архітектора Сергеєва;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Ботанічна;
- вул. Братів Тютюнників;
- вул. Бригадна;
- вул. Весняна;
- вул. Гійома Боплана;
- пров. Градизький;
- пров. Дачний;
- пров. Західний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Зелений;
- пров. Князя Олега;
- пров. Липневий;
- пров. Кооперативний;
- пров. Луговий;
- пров. Нечая;
- пров. Олексія Бутовського;
- пров. Пирогова;
- пров. Проєктний;
- пров. Резервний;
- пров. Центральний;
- пров. Августина Волошина;
- пров. Бакинський;
- пров. Бригадний;
- пров. Віталія Дончика;
- проїзд І. Калиновича;
- вул. Іллі Ткаченка, 64;
- вул. Левка Лук'яненка, 29-43/66;
- вул. Махоркова, 17-62;
- вул. Сумська, 37/27А-43;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Лікаря Парнети, 16;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- проїзд Григоровича-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Винахідниці Ющенко, 19-27А;
- вул. Дмитра Демидюка, 4;
- вул. Левка Лук’яненка, 20/1-23;
- вул. Петрусенко, 3-22;
- вул. Сумська, 38/25-40А;
- вул. Троїцька, 79-89;
- вул. Космічна, 7А-20;
- пров. Господарський, 7-12;
- проїзд Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- проїзд Польський, 5-14/1;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
- просп. Полтавський, 87-140А.
З 8.00 до 16.00
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