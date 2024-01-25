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Обласний прокурор: «Не все ідеально в Кременчуцькій міській раді щодо використання бюджетних коштів»

Вчора, 21:01 Переглядів: 337

 

Про результати слідчих дій мають розповісти згодом

У майбутньому Полтавська обласна прокуратура приділятиме більше уваги Кременчуку. Нині правоохоронці проводять слідчі дії щодо витрат коштів з місцевого бюджету. Про це стало відомо під час пресконференції керівника Полтавського обласного прокурора Євгена Гладія 24 січня. 

— Не все ідеально в Кременчуцькій громаді, у Кременчуцькій міській раді щодо використання бюджетних коштів. Коли будуть результати, тоді можна буде більш предметніше говорити, — сказав обласний прокурор.

Нагадаємо, з жовтня при Полтавській ОВА запрацювала робоча група «Прозорість і підзвітність», яка має завдання відстежувати бюджетні закупівлі на Полтавщині з метою ефективного та прозорого використання коштів державного та місцевих бюджетів.

Таку ж робочу групу створили при Кременчуцькій районній військовій адміністрації (РВА) для моніторингу закупівель за бюджетні кошти у територіальних громадах району.

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«Прозорість і підзвітність». Що відповіла мерія на заяви Кременчуцької РВА про моніторинг закупівель

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: прес-конференція Полтавська обласна прокуратура міська рада бюджет
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