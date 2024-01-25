Обласний прокурор: «Не все ідеально в Кременчуцькій міській раді щодо використання бюджетних коштів»

Вчора, 21:01 Переглядів: 337

У майбутньому Полтавська обласна прокуратура приділятиме більше уваги Кременчуку. Нині правоохоронці проводять слідчі дії щодо витрат коштів з місцевого бюджету. Про це стало відомо під час пресконференції керівника Полтавського обласного прокурора Євгена Гладія 24 січня.

— Не все ідеально в Кременчуцькій громаді, у Кременчуцькій міській раді щодо використання бюджетних коштів. Коли будуть результати, тоді можна буде більш предметніше говорити, — сказав обласний прокурор.

Нагадаємо, з жовтня при Полтавській ОВА запрацювала робоча група «Прозорість і підзвітність», яка має завдання відстежувати бюджетні закупівлі на Полтавщині з метою ефективного та прозорого використання коштів державного та місцевих бюджетів.

Таку ж робочу групу створили при Кременчуцькій районній військовій адміністрації (РВА) для моніторингу закупівель за бюджетні кошти у територіальних громадах району.