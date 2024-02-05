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Уночі горіла квартира у кременчуцькій п'ятиповерхівці

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 350

 

Внаслідок пожежі мешканці не постраждали

*фото флюстративне

Уночі 5 лютого, близько 01.40 сталася пожежа в одній із квартир у п'ятиповерхівці по провулку Княжому у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь знищив вхідні двері, електродріт та плафон освітлення у квартирі. Внаслідок пожежі постраждалих немає.
Вогонь мешканцям квартири вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників.
Наразі рятувальники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, учора сталася пожежа в одному із приватних будинків Кременчука.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ye.ua
Теги: Кременчук пожежа ДСНС квартира
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