Уночі горіла квартира у кременчуцькій п'ятиповерхівці

Уночі 5 лютого, близько 01.40 сталася пожежа в одній із квартир у п'ятиповерхівці по провулку Княжому у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вогонь знищив вхідні двері, електродріт та плафон освітлення у квартирі. Внаслідок пожежі постраждалих немає.
Вогонь мешканцям квартири вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників.
Наразі рятувальники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.
Нагадаємо, учора сталася пожежа в одному із приватних будинків Кременчука.
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