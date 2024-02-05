Уночі горіла квартира у кременчуцькій п'ятиповерхівці

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 350

Уночі 5 лютого, близько 01.40 сталася пожежа в одній із квартир у п'ятиповерхівці по провулку Княжому у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь знищив вхідні двері, електродріт та плафон освітлення у квартирі. Внаслідок пожежі постраждалих немає.

Вогонь мешканцям квартири вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників.

Наразі рятувальники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, учора сталася пожежа в одному із приватних будинків Кременчука.