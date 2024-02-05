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Кременчук, Війна

Льотчик-герой із Кременчука Вадим Ворошилов (Karaya) опублікував нове відео свого польоту

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 698 Коментарів: 1

 

Відомий льотчик носить звання Героя України, а також є Почесним громадянином Кременчука

У соцмережах з'явилося нове відео польоту відомого льотчика з Кременчука, Героя України Вадима Ворошилова (Karaya).

Нагадаємо, Вадим Ворошилов, льотчик Повітряних Сил ЗСУ зі псевдонімом Кaraya з Кременчука, прославився на всю Україну у жовтні 2022 року. Тоді під час чергової атаки окупаційного війська, керуючи літаком МіГ-29, він збив п’ять іранських дронів та дві крилаті ракети. 

У грудні 2022 року Вадим Ворошилов отримав звання Героя України, а також став Почесним громадянином Кременчука.


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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: соцмережі
Теги: Вадим Ворошилов пілот льотчик війна відео
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Коментарі: 1

1 148
evil:
Сьогодні, 11:41

Карай русню ! Нещадно карай!


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