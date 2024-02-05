Льотчик-герой із Кременчука Вадим Ворошилов (Karaya) опублікував нове відео свого польоту

У соцмережах з'явилося нове відео польоту відомого льотчика з Кременчука, Героя України Вадима Ворошилова (Karaya).

Нагадаємо, Вадим Ворошилов, льотчик Повітряних Сил ЗСУ зі псевдонімом Кaraya з Кременчука, прославився на всю Україну у жовтні 2022 року. Тоді під час чергової атаки окупаційного війська, керуючи літаком МіГ-29, він збив п’ять іранських дронів та дві крилаті ракети.

У грудні 2022 року Вадим Ворошилов отримав звання Героя України, а також став Почесним громадянином Кременчука.