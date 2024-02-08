«Доступ до будинку у мене зараз є, я в ньому спокійно проживаю», — дружина військового з Лутовинівки, яку виселяли

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв'язався з дружиною військового, родину якого керівництво одного з підприємств намагалося виселити з будинку, та з'ясував, як йдуть справи з житлом
Третього лютого у селі Лутовинівка Козельщинської громади сім’ю військовослужбовця виселяли з будинку. Чоловік до того, як пішов на фронт, працював заступником директора комбікормового заводу на підприємстві ТОВ «Відродження». У 2019 році керівництво підприємства надало сім'ї співробітника будинок для проживання. Домовленості були усними, тому документів на частину будинку у родини не було. Чоловік після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. А після рішення Алли про звільнення з підприємства, жінку намагалися виселити з будинку.
5 лютого у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації відбулася нарада за участі усіх сторін конфлікту. За результатами вирішили, що не будуть «виселяти родину до кінця опалювального сезону, за умови дотримання правил добросусідства».
7 лютого у Лутовинівку виїздив заступник начальника військової адміністрації Артем Даценко.
Сьогодні, 8 лютого, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з дружиною військовослужбовця, аби дізнатися про перебіг подій станом на зараз.
У Кременчуцькій РВА розповіли, питання триматимуть на контролі до повного його вирішення.
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