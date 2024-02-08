«На щиті» додому повертається військовий із Кременчука Олександр Бекшаєв

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Олександр Бекшаєв. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із соціальних мереж.
Загинув військовий 30 січня поблизу Авдіївки на Донеччині.
Службу у лавах Збройних сил України військовий розпочав на початку лютого 2023 року, був рядовим солдатом.
У полеглого військовослужбовця лишилася мати.
Прощання та поховання Олександра Бекшаєва відбудеться завтра, 9 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.