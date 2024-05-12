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Українець Василь Ломаченко став чемпіоном світу з боксу у легкій вазі за версією IBF

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 198

  

Він переміг австралійця Девіну Хейні достроково - в одинадцятому раунді

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) нокаутував австралійця Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) та завоював титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт завершився нокаутом у 11-му раунді від 36-річного уродженця Білгород-Дністровського.

Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу – рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом.

Таким чином, Василь Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для нього це був перший бій від травня 2023 року, коли він програв американцю Девіну Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Top Rank Boxing
Теги: бокс чемпіон
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