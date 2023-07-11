Лисиці наступають: на Полтавщині в 2023 двічі скажені лисиці ставали причинами карантину

Тварин усе частіше бачать у населених пунктах
З початку року на території області зареєстрували два неблагополучних пункти щодо сказу тварин, а саме: сказ лисиці в Подільському районі Полтави та сказ лисиці в селі Бережнівка Білицької громади. Про це на апаратній нараді повідомив виконувач обов’язків заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Юрій Першін.
Також проводять імунізацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Основним джерелом вірусу сказу в Україні та області залишається лисиця червона.
У Кременчуці у сквері помітили лисицю
Держпродспоживслужба Полтавщини на 100% забезпечена антирабічною вакциною. Протягом шести місяців з метою профілактики сказу вакцинували понад 166 тис. тварин.
Крім того, найактуальнішою проблемою в циркуляції вірусу сказу в населених пунктах є неконтрольована ситуація з безпритульними тваринами.
В області працює лише три пункти тимчасової перетримки тварин.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що необхідно з кожною громадою відпрацювати питання щодо створення таких комісій. Дав доручення до кінця липня відзвітуватися по кожній громаді.
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