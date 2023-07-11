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Лисиці наступають: на Полтавщині в 2023 двічі скажені лисиці ставали причинами карантину

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 275

 

Тварин усе частіше бачать у населених пунктах

З початку року на території області зареєстрували два неблагополучних пункти щодо сказу тварин, а саме: сказ лисиці в Подільському районі Полтави та сказ лисиці в селі Бережнівка Білицької громади. Про це на апаратній нараді повідомив виконувач обов’язків заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Юрій Першін.

— Нині перший неблагополучний пункт оздоровлений, а в другому тривають карантинні обмеження та оздоровчі заходи, — поінформував Юрій Першін.

Також проводять імунізацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Основним джерелом вірусу сказу в Україні та області залишається лисиця червона. 

У Кременчуці у сквері помітили лисицю

— Останнім часом до Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області частіше почали звертатися мешканці сіл та селищ щодо появи великої кількості лисиць у населених пунктах та наближення їх до приватних домогосподарств, — розповів Юрій Першін. — Для вирішення організаційних питань щодо регулювання чисельності лисиць, відлову та усунення причин їх появи в населених пунктах у громадах мають бути створені місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії. Однак із 60 територіальних громад області лише 18 проводять цю роботу.

Держпродспоживслужба Полтавщини на 100% забезпечена антирабічною вакциною. Протягом шести місяців з метою профілактики сказу вакцинували понад 166 тис. тварин.

Крім того, найактуальнішою проблемою в циркуляції вірусу сказу в населених пунктах є неконтрольована ситуація з безпритульними тваринами.

В області працює лише три пункти тимчасової перетримки тварин.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що необхідно з кожною громадою відпрацювати питання щодо створення таких комісій. Дав доручення до кінця липня відзвітуватися по кожній громаді.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сказ лисиця вакцинація Полтавська ОВА
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