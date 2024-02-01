Чи варто приймати вітамінні комплекси та чи приносять вони користь для здоров'я. Розповідає кременчуцька лікарка

Медики не рекомендують вживати полівітамінні комплекси, бо вони не приносять того ефекту, який від них очікують люди, а лише дають навантаження на організм. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» розповіла завідувачка амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Тетяна Пасічник.
Вітаміни, які входять у склад таких комплексів, містяться у настільки невеликих кількостях, що не можуть принести користі для здоров’я.
Крім того, за словами Тетяни Пасічник, досить часто виробники в одній таблетці хочуть поєднати те, що поєднувати не можна. Наприклад, вітаміни групи B один з одним не можна «змішувати». Усі вітаміни — це специфічні сполуки, які потребують індивідуального підходу.
Лікарка наголошує: чим більше виробники намагаються зробити «збірну солянку» з вітамінів, тим більше відсоток проявів алергічних реакцій.
Під час застуди допускається вживання вітаміну C, якщо немає алергічної реакції на цей препарат. Тому що він досить часто викликає алергію.
Тому можна приймати 250 міліграмів вітаміну C на добу протягом періоду захворювання, цього достатньо. Він стабілізує судинну стінку, і внаслідок цього зменшується навантаження на організм під час хвороби.
Тетяна Пасічник зазначила, що з жовтня по квітень, коли сонячне випромінювання в недостатній кількості, всім рекомендується приймати вітамін D у профілактичній дозі тисяча міжнародних одиниць на добу — раз у день по капсулі під час їжі. Особливо це стосується жінок, старших за 40 років, які вже можуть мати зміни менструального циклу, прояви остеопорозу.
Та й у будь-якому віці досить часто у жінок порушення гормонального фону, розлади менструального циклу виникають на фоні зниженого рівня вітаміну D. Але в таких випадках має бути безпосередньо призначення вітаміну D лікарем.
Якщо вживати дозу цього вітаміну більшу, ніж тисяча міжнародних одиниць (є ще дозування 2 та 4 тисячі МО), то це лише по показаннях, якщо в анамнезі є остеопороз, часті переломи, та після призначення лікарем.
Повне інтерв’ю із завідувачкою амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник можна прочитати за посиланням. У ньому вона розповідала про лікування сезонної застуди, а також про вживання противірусних препаратів та антибіотиків.
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