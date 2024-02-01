Чи варто приймати вітамінні комплекси та чи приносять вони користь для здоров'я. Розповідає кременчуцька лікарка

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 734 Коментарів: 1

Які вітаміни можна приймати під час застуди й у холодну пору року, читайте далі

Медики не рекомендують вживати полівітамінні комплекси, бо вони не приносять того ефекту, який від них очікують люди, а лише дають навантаження на організм. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» розповіла завідувачка амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Тетяна Пасічник.

Вітаміни, які входять у склад таких комплексів, містяться у настільки невеликих кількостях, що не можуть принести користі для здоров’я.

— Дехто з пацієнтів приходить і каже: «Я часто хворію, придбав собі полівітаміни, куди входить 14 вітамінів». Це є нелогічно. Плюс те, що кожен із цих вітамінів, який входить в склад тої одної таблетки, він у мінімальних дозуваннях. І ми не даємо допомоги організму, але цим самим робимо навантаження на печінку, серце, нирки, які повинні все це переробити і вивести.

Крім того, за словами Тетяни Пасічник, досить часто виробники в одній таблетці хочуть поєднати те, що поєднувати не можна. Наприклад, вітаміни групи B один з одним не можна «змішувати». Усі вітаміни — це специфічні сполуки, які потребують індивідуального підходу.

Лікарка наголошує: чим більше виробники намагаються зробити «збірну солянку» з вітамінів, тим більше відсоток проявів алергічних реакцій.

Під час застуди допускається вживання вітаміну C, якщо немає алергічної реакції на цей препарат. Тому що він досить часто викликає алергію.

— Усі люди зазвичай, як хворіють, починають пити чаї з малиною, їсти овочі та фрукти, які вміщують і так досить велику кількість вітаміну C, і плюс додатково приймають його в чистому вигляді. Тоді можуть виникати алергічні висипи, — коментує пані Пасічник.

Тому можна приймати 250 міліграмів вітаміну C на добу протягом періоду захворювання, цього достатньо. Він стабілізує судинну стінку, і внаслідок цього зменшується навантаження на організм під час хвороби.

Тетяна Пасічник зазначила, що з жовтня по квітень, коли сонячне випромінювання в недостатній кількості, всім рекомендується приймати вітамін D у профілактичній дозі тисяча міжнародних одиниць на добу — раз у день по капсулі під час їжі. Особливо це стосується жінок, старших за 40 років, які вже можуть мати зміни менструального циклу, прояви остеопорозу.

Та й у будь-якому віці досить часто у жінок порушення гормонального фону, розлади менструального циклу виникають на фоні зниженого рівня вітаміну D. Але в таких випадках має бути безпосередньо призначення вітаміну D лікарем.

Якщо вживати дозу цього вітаміну більшу, ніж тисяча міжнародних одиниць (є ще дозування 2 та 4 тисячі МО), то це лише по показаннях, якщо в анамнезі є остеопороз, часті переломи, та після призначення лікарем.

Повне інтерв’ю із завідувачкою амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник можна прочитати за посиланням. У ньому вона розповідала про лікування сезонної застуди, а також про вживання противірусних препаратів та антибіотиків.