Вночі у Кременчуці 28-річний чоловік потрапив під вантажний вагон (доповнено)

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4 травня о 1.20 на вул. Давида Кострова на Третьому Занасипі стався нещасний випадок на залізниці. Про це стало відомо з оперативного зведення Державної служби надзвичайних ситуацій.

Одна людина отримала травми і була госпіталізована. Підрозділи ДСНС не викликались.

На місці працювали слідчі та медики.

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Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, сповіщення про подію надійшло близько 00.50 від оглядача потягів. Він повідомив, що на залізничному полотні знайшов травмованого чоловіка.

За попередньою інформацією слідчих, 28-річний чоловік потрапив під вантажний вагон. Постраждалого медики госпіталізували у тяжкому стані.

За цим фактом правоохоронці вирішується питання про початок розслідування за ч.1 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у березні СБУ затримала російських диверсантів, які намагалися підірвати залізницю на Полтавщині.