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Надзвичайні новини

Поліція піймала трьох незаконних рибалок, які розставляли сітки

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 161

Вони порушували нерестову заборону

2 травня під час профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника поблизу села Бугаївка Градизької громади правоохоронці виявили двох чоловіків, 50 та 17-річного, які на гумовому човні встановлювали сітки для незаконної риболовлі. Поліція розпочала розслідування.

— Під час обстеження водойми працівники поліції та екологи вилучили п’ять сіток загальною довжиною 450 метрів, в якій знаходилося близько 30 кілограмів риби. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 338 тисяч гривень, — розповів Вадим Масляний, тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.

Крім цього, третього травня під час патрулювання між населеними пунктами Веприк та Броварки Миргородського району у притоці річки Псел поліцейські офіцери Великобудищанської та Краснолуцької громад побачили місцевого 63-річного чоловіка, який на гумовому човні за допомогою сіток займався незаконною риболовлею.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об’єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нерестова заборона браконьєри
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