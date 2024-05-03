Сонячно і без опадів: погода у Кременчуці на Великодні вихідні

Вчора, 22:00 Переглядів: 176

Цими вихідними, 4 та 5 травня, синоптики прогнозують кременчужанам теплу, сонячну погоду, без опадів.

У суботу, 4 квітня, температура повітря триматиметься в межах +7…+15°C. Протягом дня буде сонячно. Вітер незначний, опадів не очікується.

На Великдень, 5 травня, температура повітря трохи зросте — уночі від +5°C, а вдень до +20°C. День буде ясним і сонячним, лише ближче до вечора у небі можуть з'явитися перші хмари. Опадів синоптики також не прогнозують.



