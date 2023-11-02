Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти

Тушкованка з курки — простий та смачний рецепт

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 183

Тушкованка з курки — простий й дуже смачний в приготуванні рецепт блюда, яке допоможе прогодувати родину в разі блекаутів

Складові:

  • Курка — 1,5 кг.
  • Лавровий лист — 2 шт.
  • Сіль, перець чорний — до свого смаку.
  • Перець горошком — 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Курку вимити, нарізати на частини, викласти в глибоку миску, посолити, поперчити й ретельно перемішати. Банки простерилізувати, на дно викласти духмяний перець, лавровий лист і кілька кілець ріпчастої цибулі. Потім наповнити банки м’ясом. Утрамбовувати щільно, але залишити 2-3 см до краю банки й закатати їх.

На дно каструлі постелити рушник, поставити банки, наповнити водою так, щоб вона покривала курку. Дочекатися закипання і тушкувати 7 годин. Після закінчення зазначеного часу прибрати каструлю з вогню і дочекатися, доки банки повністю охолонуть.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх