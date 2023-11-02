Тушкованка з курки — простий та смачний рецепт

Тушкованка з курки — простий й дуже смачний в приготуванні рецепт блюда, яке допоможе прогодувати родину в разі блекаутів
Складові:
Курку вимити, нарізати на частини, викласти в глибоку миску, посолити, поперчити й ретельно перемішати. Банки простерилізувати, на дно викласти духмяний перець, лавровий лист і кілька кілець ріпчастої цибулі. Потім наповнити банки м’ясом. Утрамбовувати щільно, але залишити 2-3 см до краю банки й закатати їх.
На дно каструлі постелити рушник, поставити банки, наповнити водою так, щоб вона покривала курку. Дочекатися закипання і тушкувати 7 годин. Після закінчення зазначеного часу прибрати каструлю з вогню і дочекатися, доки банки повністю охолонуть.
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