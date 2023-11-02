Під парканом складських приміщень у Кременчуці знайшли тіло чоловіка

Вранці 2 листопада під парканом складських приміщень у Крюкові кременчужани знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили пресслужбі обласної поліції.
Поліціянти встановили особу померлого. Ним виявився 59-річний місцевий чоловік, працівник одного із заводів Кременчука. У померлого не знайшли ознак насильницької смерті. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Обставини та причини смерті чоловіка встановлює слідство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.