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У листопаді Кременчуцький краєзнавчий музей поновить свою роботу

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 35

 

На кременчужан чекатимуть чотири нові виставки

У листопаді Кременчуцький краєзнавчий музей поновить свою роботу.

Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, з 24 лютого 2022 року музей не приймав відвідувачів через оголошення воєнного стану, але працівники не припиняли роботу.

Вони збирали та описували експонати, проводили екскурсії містом просто неба та експрес-виставки у бібліотеках, територіальних центрах, навчальних закладах.

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Зараз для кременчужан музей готує чотири нові виставки:

  • «Мати-природа нам силу дає»;
  • «Українські орнаменти»;
  • «Шляхами музейного краєзнавства»;
  • «За Вкраїну всі стають у рівний стрій (10 років незламності)».

Дату відкриття виставок повідомлять додатково.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: музей виставки Краєзнавчий музей
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