У листопаді Кременчуцький краєзнавчий музей поновить свою роботу.
Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, з 24 лютого 2022 року музей не приймав відвідувачів через оголошення воєнного стану, але працівники не припиняли роботу.
Вони збирали та описували експонати, проводили екскурсії містом просто неба та експрес-виставки у бібліотеках, територіальних центрах, навчальних закладах.
Зараз для кременчужан музей готує чотири нові виставки:
Дату відкриття виставок повідомлять додатково.
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