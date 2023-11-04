У листопаді Кременчуцький краєзнавчий музей поновить свою роботу

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На кременчужан чекатимуть чотири нові виставки

У листопаді Кременчуцький краєзнавчий музей поновить свою роботу.

Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, з 24 лютого 2022 року музей не приймав відвідувачів через оголошення воєнного стану, але працівники не припиняли роботу.

Вони збирали та описували експонати, проводили екскурсії містом просто неба та експрес-виставки у бібліотеках, територіальних центрах, навчальних закладах.

Зараз для кременчужан музей готує чотири нові виставки:

«Мати-природа нам силу дає»;

«Українські орнаменти»;

«Шляхами музейного краєзнавства»;

«За Вкраїну всі стають у рівний стрій (10 років незламності)».

Дату відкриття виставок повідомлять додатково.

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