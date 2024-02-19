У Горішніх Плавнях продовжується реконструкція центральної котельні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 198 Партнерський проєкт

На початку тижня перший заступник міського голови Олександр Чуприна ознайомився з перебігом робіт

Продовжується реалізація чергового етапу проєкту реконструкції центральної котельні, який передбачає закупівлю й монтаж сучасного твердопаливного котла потужністю 7 МВт. Про подію — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

На початку тижня перший заступник міського голови Олександр Чуприна ознайомився з перебігом робіт. Їх виконує компанія «Енертекс» — переможець міжнародних торгів на доставку й монтаж котлоагрегата. Наприкінці лютого минулого року, зазначив Олександр Чуприна, у центральну котельню доставили останню частину металоконструкцій твердопаливного котла.

«Це екологічно безпечне та економічне обладнання, виготовлене авторитетною компанією Compte.R із Франції. Навколо котлоагрегату вже практично збудоване нове приміщення котельні, — повідомив перший заступник міського голови. — Зараз проводяться роботи з утеплення спеціальними панелями. Роботи з монтажу обв’язки агрегату, зокрема, газоходів, паливоподавачів, очисних споруд, трубопроводів, запірної арматури насосного агрегату, які виконують фахівці компанії-підрядника «Енертекс», наближаються до завершення».

Олександр Чуприна зазначив, що в рамках реконструкції зведено дві зали основної котельні, де встановлено твердопаливний котел разом із допоміжним технологічним обладнанням. Також облаштовано додаткову залу: у ній розташували теплообмінники, циркулярні насоси, якими подаватимуть гарячу воду до централізованої міської мережі.

За паливо для нового агрегата використовуватимуть пелети з лушпиння соняшника. За територією котельні, розповів директор КВП «Теплоенерго» Павло Сніжко, розташовують паливний склад. Його буде розділено на дві частини площею 300 м³ та 325 м³ відповідно. В одній зберігатимуть паливо в спеціальних «біг-бегах» — мішках для транспортування пелет. У другій, вертикальній частині — безпосередньо саме паливо. При роботі на повну потужність запасу вистачатиме на 12-14 днів.

Паливо від вертикальної ємності подаватиметься до котла, встановленого в новій будівлі. Вихідні гази від спалювання пелет потраплятимуть у дві системи очищення: механічну та електрофільтр, розташований на будівлі котельні. Тверді частки від згорання палива завантажуватимуть у три ємності й вивозитимуть на полігон твердих побутових відходів для утилізації або ж використовуватимуть як добриво для рослин.

«Уже є попередні запити на його отримання», — зауважив Павло Сніжко. Він зазначив, що вже змонтовано димоходи, встановлена димова труба висотою 30 м. «У планах — завершити всі будівельні заходи в квітні і почати пусконалагоджувальні роботи», — додав Павло Сніжко.

Як зазначив Олександр Чуприна, котлоагрегат придбано в рамках кредитного договору з НЕФКО за грантові кошти партнерів із фонду Е5Р Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності і екології. Сукупна вартість придбання та встановлення твердопаливного котла сягає майже 4 млн євро.

«Цей агрегат буде використовуватися для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів міста в міжопалювальний період і генерації теплової енергії у холодну пору року. Експлуатація твердопаливного котла дозволить зменшити використання природного газу і, таким чином, зменшити залежність від єдиного постачальника — ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"» та заощадити кошти бюджету громади. Це стане ефективною інвестицією в розвиток теплоенергетики міста», — підсумував перший заступник міського голови.