У Горішніх Плавнях продовжується реконструкція центральної котельні

Продовжується реалізація чергового етапу проєкту реконструкції центральної котельні, який передбачає закупівлю й монтаж сучасного твердопаливного котла потужністю 7 МВт. Про подію — у матеріалі видання «Хроніки тижня».
На початку тижня перший заступник міського голови Олександр Чуприна ознайомився з перебігом робіт. Їх виконує компанія «Енертекс» — переможець міжнародних торгів на доставку й монтаж котлоагрегата. Наприкінці лютого минулого року, зазначив Олександр Чуприна, у центральну котельню доставили останню частину металоконструкцій твердопаливного котла.
Олександр Чуприна зазначив, що в рамках реконструкції зведено дві зали основної котельні, де встановлено твердопаливний котел разом із допоміжним технологічним обладнанням. Також облаштовано додаткову залу: у ній розташували теплообмінники, циркулярні насоси, якими подаватимуть гарячу воду до централізованої міської мережі.
За паливо для нового агрегата використовуватимуть пелети з лушпиння соняшника. За територією котельні, розповів директор КВП «Теплоенерго» Павло Сніжко, розташовують паливний склад. Його буде розділено на дві частини площею 300 м³ та 325 м³ відповідно. В одній зберігатимуть паливо в спеціальних «біг-бегах» — мішках для транспортування пелет. У другій, вертикальній частині — безпосередньо саме паливо. При роботі на повну потужність запасу вистачатиме на 12-14 днів.
Паливо від вертикальної ємності подаватиметься до котла, встановленого в новій будівлі. Вихідні гази від спалювання пелет потраплятимуть у дві системи очищення: механічну та електрофільтр, розташований на будівлі котельні. Тверді частки від згорання палива завантажуватимуть у три ємності й вивозитимуть на полігон твердих побутових відходів для утилізації або ж використовуватимуть як добриво для рослин.
Як зазначив Олександр Чуприна, котлоагрегат придбано в рамках кредитного договору з НЕФКО за грантові кошти партнерів із фонду Е5Р Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності і екології. Сукупна вартість придбання та встановлення твердопаливного котла сягає майже 4 млн євро.
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