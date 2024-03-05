Рибалимо у березні — календар рибалки від газети «Для дому і сім'ї»

У середині місяця прокидаються та розпочинають активну діяльність жителі річок, озер, морів. Усі шукають їжу, а отже, легко можуть потрапити на вміло подану приманку
З 7 по 9, з 11 по 13 березня — відмінне клювання;
23, 24, 26 і 27 березня — хороше клювання риб;
5, 6, 14, 15, 16, 17 березня — непогане клювання;
10, 18- 22, 28-31 — погане або взагалі ніякого клювання.
Хороша ловля спостерігається у швидкої течії річкового потоку, у верхніх теплих шарах води, у місці впадання в річку дрібних струмків, із якими потрапляє і корм, на мілині, що йде від берега, на мілководних руслах річок.
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