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Рибалимо у березні — календар рибалки від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 103

 

У середині місяця прокидаються та розпочинають активну діяльність жителі річок, озер, морів. Усі шукають їжу, а отже, легко можуть потрапити на вміло подану приманку 

З 7 по 9, з 11 по 13 березня — відмінне клювання;

23, 24, 26 і 27 березня — хороше клювання риб;

5, 6, 14, 15, 16, 17 березня — непогане клювання;

10, 18- 22, 28-31 — погане або взагалі ніякого клювання.

Хороша ловля спостерігається у швидкої течії річкового потоку, у верхніх теплих шарах води, у місці впадання в річку дрібних струмків, із якими потрапляє і корм, на мілині, що йде від берега, на мілководних руслах річок.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: календар рибалки рибалимо в березні
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