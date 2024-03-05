Платні камери СІЗО користуються шаленою популярністю, вільних місць немає – міністр юстиції

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Денис Малюська заявив, що платні камери СІЗО швидко окупилися і це «прекрасний бізнес-проєкт»

В Україні немає вільних місць у платних камерах слідчих ізоляторів (СІЗО). Про це 4 березня заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю РБК-Україна.

На запитання, про його ініціативу запровадження платних камер СІЗО він відповів:

— Прекрасно працює. Вільних місць немає. Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю.

На думку міністра, якби відкрили удвічі більше платних камер, то усі вони були б зайняті.

— Реально, у мене нікуди людей дівати. Нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання, — заявив Денис Малюська.

Він зазначив, що зараз дуже складна ситуація і, за прогнозами правоохоронців, вона буде тільки погіршуватися, тому що кримінальна ситуація в Україні погіршується.

— А що стосується фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проєкт, — додав міністр.

Зазначимо, що у Києві доба у платній камері СІЗО коштує 2000 грн, тиждень — 8000 грн, а місяць — 12 000 грн. У такій камері є телевізор, чайник, холодильник, мікрохвильова піч та Wi-Fi.