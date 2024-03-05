У Перинатальному центрі Кременчука з'явилася відкрита реанімаційна система

У пологовому відділенні Перинатального центру Кременчука з'явилася відкрита реанімаційна система. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Всього на реанімаційну стійку та 2 реанімаційні столики для пологової зали витратили 228 тисяч гривень, наданих благодійниками.
Сучасне обладнання вже використовується лікарями для допомоги малюкам, пише пресслужба
Нагадаємо, що за минулий тиждень у Кременчуці народилося 25 дітей.
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