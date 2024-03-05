У Перинатальному центрі Кременчука з'явилася відкрита реанімаційна система

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 183

Сучасне обладнання вже використовується лікарями для допомоги малюкам

У пологовому відділенні Перинатального центру Кременчука з'явилася відкрита реанімаційна система. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Всього на реанімаційну стійку та 2 реанімаційні столики для пологової зали витратили 228 тисяч гривень, наданих благодійниками.

Сучасне обладнання вже використовується лікарями для допомоги малюкам, пише пресслужба

Нагадаємо, що за минулий тиждень у Кременчуці народилося 25 дітей.