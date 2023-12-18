Витрати в 54 млн грн на утримання кладовищ Кременчука міськрада перенесла на 2024 рік

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15 грудня на позачерговій ХХІІ сесії Кременчуцької міської ради депутати внесли зміни до «Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП „СКРП“ на 2022-2024 роки».

Зміни та уточнення заходів програми та розрахунків витрат на 2024 рік в мерії пояснюють потребами комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» у забезпеченні утримання кладовищ Кременчуцької громади в належному санітарному та естетичному стані та забезпечення діяльності підприємства.

У тексті програми змінено назву «Меморіальний сектор для почесних поховань учасників бойових дій, загиблих в зоні проведення антитерористичної операції на сході України» на назву «Меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України». Відповідне рішення про перейменування сектору для почесних поховань на Свіштовському кладовищі 10 листопада ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Головне ж у змінах до програми — це перенесення витрат міського бюджету на загальну суму у понад 54,2 млн грн з 2023 року на 2024 рік. Після внесення змін, видатки за програмою на 2023 рік становлять 73 млн грн (зменшені на 54,2 млн грн), а видатки на 2024 рік збільшили на цю суму — до 120,3 млн грн.

Загальну суму видатків за трирічною програмою залишили без змін.

Серед деяких статей цих видатків у 2024 році:

утримання міських кладовищ в належному естетичному та санітарному стані — перенесено 2,4 млн грн (загальна сума на 2024 рік збільшена до 20,4 млн грн );

(загальна сума на 2024 рік збільшена до ); придбання причепа тракторного двовісного самоскидного на колісний трактор Foton 504 — 507 тис. грн ;

; капремонт огорожі на Ревівському кладовищі — 377 тис. грн ;

; капремонт огорож на міських кладовищах — 397 тис. грн ;

; оплата робіт з благоустрою Новоміського кладовища (реконструкція покриття майданчика для панахиди з укладанням тротуарної плитки) — 1 млн 551 тис. грн ;

; оплата робіт з благоустрою кладовища на вул. Свіштовській (капітальний ремонт та облаштування майданчиків для збору сміття) — 1 млн 544 тис. грн ;

; капремонт мережі водопостачання на кладовищі на вул. Свіштовській — перенесено 426 тис. грн ;

; реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «В» на вул. Свіштовська — перенесено 40,2 млн грн.

Також у програмі передбачено витратити у 2024 році:

на придбання 3-х автівок для перевезення тіл померлих (на базі Renault Master) — 2,8 млн грн ;

; на розроблення документації із землеустрою — 423 тис. грн ;

; на проведення незалежної оцінки на право постійного користування земельними ділянками, виділеними під кладовища, для ведення господарської діяльності — 299 тис. грн та 182 тис. грн ;

та ; на реконструкцію будівель громадських туалетів — 322 тис. грн ;

; на капремонт покрівлі виробничого корпусу КП «СКРП» — 2,8 млн грн ;

; на розроблення документації із землеустрою для експлуатації та обслуговування кладовищ — 138 тис. грн ;

; на прибирання снігу — 129 тис. грн;

на виконання робіт з благоустрою Меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України на кладовищі на вул. Свіштовській (облаштування місць поховань з укладанням тротуарної плитки) — 978 тис. грн.

Нагадаємо, що кременчужани регулярно скаржаться на благоустрій міських кладовищ та ціни на послуги комунального підприємства.