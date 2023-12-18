Витрати в 54 млн грн на утримання кладовищ Кременчука міськрада перенесла на 2024 рік

Депутати міської ради внесли зміни до відповідної програми
15 грудня на позачерговій ХХІІ сесії Кременчуцької міської ради депутати внесли зміни до «Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП „СКРП“ на 2022-2024 роки».
Зміни та уточнення заходів програми та розрахунків витрат на 2024 рік в мерії пояснюють потребами комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» у забезпеченні утримання кладовищ Кременчуцької громади в належному санітарному та естетичному стані та забезпечення діяльності підприємства.
У тексті програми змінено назву «Меморіальний сектор для почесних поховань учасників бойових дій, загиблих в зоні проведення антитерористичної операції на сході України» на назву «Меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України». Відповідне рішення про перейменування сектору для почесних поховань на Свіштовському кладовищі 10 листопада ухвалив виконавчий комітет міської ради.
Головне ж у змінах до програми — це перенесення витрат міського бюджету на загальну суму у понад 54,2 млн грн з 2023 року на 2024 рік. Після внесення змін, видатки за програмою на 2023 рік становлять 73 млн грн (зменшені на 54,2 млн грн), а видатки на 2024 рік збільшили на цю суму — до 120,3 млн грн.
Загальну суму видатків за трирічною програмою залишили без змін.
Серед деяких статей цих видатків у 2024 році:
- утримання міських кладовищ в належному естетичному та санітарному стані — перенесено 2,4 млн грн (загальна сума на 2024 рік збільшена до 20,4 млн грн);
- придбання причепа тракторного двовісного самоскидного на колісний трактор Foton 504 — 507 тис. грн;
- капремонт огорожі на Ревівському кладовищі — 377 тис. грн;
- капремонт огорож на міських кладовищах — 397 тис. грн;
- оплата робіт з благоустрою Новоміського кладовища (реконструкція покриття майданчика для панахиди з укладанням тротуарної плитки) — 1 млн 551 тис. грн;
- оплата робіт з благоустрою кладовища на вул. Свіштовській (капітальний ремонт та облаштування майданчиків для збору сміття) — 1 млн 544 тис. грн;
- капремонт мережі водопостачання на кладовищі на вул. Свіштовській — перенесено 426 тис. грн;
- реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «В» на вул. Свіштовська — перенесено 40,2 млн грн.
Також у програмі передбачено витратити у 2024 році:
- на придбання 3-х автівок для перевезення тіл померлих (на базі Renault Master) — 2,8 млн грн;
- на розроблення документації із землеустрою — 423 тис. грн;
- на проведення незалежної оцінки на право постійного користування земельними ділянками, виділеними під кладовища, для ведення господарської діяльності — 299 тис. грн та 182 тис. грн;
- на реконструкцію будівель громадських туалетів — 322 тис. грн;
- на капремонт покрівлі виробничого корпусу КП «СКРП» — 2,8 млн грн;
- на розроблення документації із землеустрою для експлуатації та обслуговування кладовищ — 138 тис. грн;
- на прибирання снігу — 129 тис. грн;
- на виконання робіт з благоустрою Меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України на кладовищі на вул. Свіштовській (облаштування місць поховань з укладанням тротуарної плитки) — 978 тис. грн.
Нагадаємо, що кременчужани регулярно скаржаться на благоустрій міських кладовищ та ціни на послуги комунального підприємства.