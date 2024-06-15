У Полтаві пролунали вибухи: Росія атакувала Полтавщину Іскандер-М

15 червня, близько 23.00, мешканці Полтавського району чули вибухи.
Повітряна тривога в області була оголошена о 22.59. Тоді ж Повітряні сили України сповістили про балістичну загрозу у напрямку Кременчука.
О 23.01 у телеграм каналах з’явились повідомлення про вибухи у передмісті Полтави. А о 23.06 — ще один.
Попередньо, полтавці чули 4 вибухи. Росія атакувала Полтавщину Іскандер-М з Курської області.
О 23.07 повідомлення про те, що Росія атакує Полтавщину з’явилось у телеграм-каналі начальника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна. Він закликав усіх перебувати в укриттях до відбою.
Нагадаємо, вдень під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Миргородському районі. А 7 червня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Тоді російські військовослужбовці крилатою ракетою Х-59 завдали ракетного удару по приватному будинку. Загалом постраждали понад 50 приватних будинків. Одна жінка згодом померла у лікарні.
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