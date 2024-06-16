Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: закусочний торт із кабачків
Сьогодні, 08:01
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Якщо кабачкові оладки вже надто приїлися — не смажте їх більше. Приготуйте цей закусочний торт — із овочевою начинкою і гострим соусом
Складові:
кабачки — 1,2 кг
морква — 2 шт.
цибуля — 2 шт.
часник — 2-3 зубочки
зелень — ½ пучка
сметана — 300 г
помідори — 4 шт.
яйця — 3 шт.
борошно — 4-5 ст. л.
олія та сіль — за смаком.
- Натріть на крупній тертці моркву, подрібніть цибулю і обсмажте на олії до рум’яності. Посоліть. Змішайте сметану, роздавлений часник і подрібнену зелень. Наріжте тонкими слайсами помідори.
- Натріть на крупній тертці кабачки, посоліть, залиште на 15 хвилин і відтисніть. Збийте яйця з сіллю, додайте до кабачків. Всипте туди ж борошно, перемішайте.
- Викладіть на розігріту сковороду порцію тіста і розрівняйте. Обсмажте з обох сторін до рум’яності. Посмажте таким же чином усе тісто. Дайте коржам охолонути.
- Зберіть торт: покладіть корж на тарілку, змастіть соусом, додайте обсмажені овочі і слайси помідора, посоліть. Накрийте другим коржем і повторюйте, доки не закінчаться коржі. Поставте торт у холодильник на 1 годину, перед подачею посипте зеленню і прикрасьте помідором.
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