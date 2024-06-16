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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: закусочний торт із кабачків

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 0

 

Якщо кабачкові оладки вже надто приїлися — не смажте їх більше. Приготуйте цей закусочний торт — із овочевою начинкою і гострим соусом

Складові:

кабачки — 1,2 кг

морква — 2 шт.

цибуля — 2 шт.

часник — 2-3 зубочки

зелень — ½ пучка

сметана — 300 г

помідори — 4 шт.

яйця — 3 шт.

борошно — 4-5 ст. л.

олія та сіль — за смаком.

  • Натріть на крупній тертці моркву, подрібніть цибулю і обсмажте на олії до рум’яності. Посоліть. Змішайте сметану, роздавлений часник і подрібнену зелень. Наріжте тонкими слайсами помідори.
  • Натріть на крупній тертці кабачки, посоліть, залиште на 15 хвилин і відтисніть. Збийте яйця з сіллю, додайте до кабачків. Всипте туди ж борошно, перемішайте.
  • Викладіть на розігріту сковороду порцію тіста і розрівняйте. Обсмажте з обох сторін до рум’яності. Посмажте таким же чином усе тісто. Дайте коржам охолонути.
  • Зберіть торт: покладіть корж на тарілку, змастіть соусом, додайте обсмажені овочі і слайси помідора, посоліть. Накрийте другим коржем і повторюйте, доки не закінчаться коржі. Поставте торт у холодильник на 1 годину, перед подачею посипте зеленню і прикрасьте помідором.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом читачів газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані персики від Жанни Хіменко та соковита «гармошка» від Раїси Кірнос

Писали, як приготувати домашні ковбаски у харчовій плівці та ділилися смачними рецептами з шовковиці.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти літо кабачки кабачковий торт город кухня
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