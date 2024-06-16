Військові та Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія домовилися про партнерство

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Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка та 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада домовилися про партнерство. Командир бригади полковник Сергій Савченко та директорка навчального закладу Леся Крупіна підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляє пресслужба військової частини.

Документ визначає напрями співпраці у сфері військово-патріотичного виховання молоді закладу освіти та регіону, інформаційної роботи, волонтерської співпраці, а також можливість спільної участі в організації, підготовці та проведенні спортивних та інших заходів.

- Зі здобувачами освіти військові можуть поділитися своїм бойовим досвідом. Розуміємо, що у нас по спорту для військових є моменти релаксу, відновлення та відпочинок у зміні діяльності. Й загалом побувати в освітньому закладі - потрапити в атмосферу мирного життя й розуміння заради чого захищаєте, - зауважила директор обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Леся Крупіна.

Директорка навчального закладу показала матеріальну базу закладу. Військові ознайомилися з кабінетом безпеки, де знаходиться інтерактивний тир. Також вперше у Кременчуці на базі закладу запрацює лабораторія FPV-пілотування дронами. У ході зустрічі намітили кроки з реалізації у майбутньому базової військової підготовки здобувачів освіти.

Командир бригади Сергій Савченко подякував колективу навчального закладу за підтримку бойового духу та наближення Перемоги.