Військові та Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія домовилися про партнерство

Директорка навчального закладу показала матеріальну базу закладу. Військові ознайомилися з кабінетом безпеки, де знаходиться інтерактивний тир
Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка та 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада домовилися про партнерство. Командир бригади полковник Сергій Савченко та директорка навчального закладу Леся Крупіна підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляє пресслужба військової частини.
Документ визначає напрями співпраці у сфері військово-патріотичного виховання молоді закладу освіти та регіону, інформаційної роботи, волонтерської співпраці, а також можливість спільної участі в організації, підготовці та проведенні спортивних та інших заходів.
Директорка навчального закладу показала матеріальну базу закладу. Військові ознайомилися з кабінетом безпеки, де знаходиться інтерактивний тир. Також вперше у Кременчуці на базі закладу запрацює лабораторія FPV-пілотування дронами. У ході зустрічі намітили кроки з реалізації у майбутньому базової військової підготовки здобувачів освіти.
Командир бригади Сергій Савченко подякував колективу навчального закладу за підтримку бойового духу та наближення Перемоги.
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