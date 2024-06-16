Рятувальники ДСНС протягом минулої доби 4 рази залучалися до ліквідації наслідків погодних умов на Полтавщині

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Учора сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких було травмовано три 3 людини

Головне управління ДСНС України в Полтавській області в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації на території Полтавської області за добу повідомляє, що за минулу добу станом на 7.00 16-го червня на території Полтавської області зареєстровано 7 небезпечних подій. З них:

3 пожежі,

2 дорожньо-транспортні пригоди (травмовано 3 людини, з них двоє врятовано),

1 нещасний випадок (людину врятовано) та одна метеорологічна подія.

Учора, 15 червня, у Кременчуці на вулиці Олександра Білаша виникла пожежа на відкритій території. Знищено сміття та закопчено зовнішню стіну житлового будинку. До гасіння вогню залучалось одне відділення 15 ДПРЧ.

Учора підрозділи ДСНС 4 рази залучалися на ліквідацію наслідків погодних умов у Полтаві та Кременчуці, а саме - розпил та прибирання повалених дерев (4 випадки) та відкачування води (1 випадок).