Рятувальники ДСНС протягом минулої доби 4 рази залучалися до ліквідації наслідків погодних умов на Полтавщині

Головне управління ДСНС України в Полтавській області в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації на території Полтавської області за добу повідомляє, що за минулу добу станом на 7.00 16-го червня на території Полтавської області зареєстровано 7 небезпечних подій. З них:
Учора, 15 червня, у Кременчуці на вулиці Олександра Білаша виникла пожежа на відкритій території. Знищено сміття та закопчено зовнішню стіну житлового будинку. До гасіння вогню залучалось одне відділення 15 ДПРЧ.
Учора підрозділи ДСНС 4 рази залучалися на ліквідацію наслідків погодних умов у Полтаві та Кременчуці, а саме - розпил та прибирання повалених дерев (4 випадки) та відкачування води (1 випадок).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.