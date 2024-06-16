Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Війна

Аграрні підприємства зможуть забронювати на 12 місяців до 100% своїх працівників – рішення уряду

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 94

 

Кабмін дозволив автоматичну пролонгацію наявних бронювань на 3 місяці без додаткової подачі документів

Кабмін прийняв рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору, збільшивши строк бронювання працівників до 12 місяців.

Про це у суботу повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Раніше строк бронювання становив 6 місяців, але за новими правилами він автоматично пролонгується на 12 місяців без необхідності подавати додаткові документи.

«Економічне бронювання не спрацювало в жодній країні» — голова Верховної Ради Стефанчук

В.о. міністра також зауважив, що агропідприємства зможуть звертатися із запитом щодо бронювання більш ніж 50% своїх працівників певних професій. На його думку, забронювати працівників аграрного сектору можна буде до 100%, але це має бути обґрунтовано - підприємство має показати, що йому необхідна саме така кількість працівників.

Крім того, уряд ухвалив низку інших рішень, зокрема дозволив автоматичну пролонгацію існуючих бронювань на 3 місяці без додаткової подачі документів.

 Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.

ПО ТЕМІ:

Хто займається бронюванням та чому виникли черги біля ТЦК — речник Полтавського ОТЦК

Кого не можна забронювати та чи видає ТЦК дозволи на перетин кордону – речник Полтавського ОТЦК

Правила бронювання хочуть змінити: підприємство зможе забронювати працівників, сплачуючи фіксований платіж

Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації

Якщо підприємство має мобілізаційне завдання, то може забронювати до половини своїх працівників

Новий порядок бронювання військовозобов’язаних: хто зможе забронювати 50% працівників

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін бронювання аграрії підприємства
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх