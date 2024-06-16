Аграрні підприємства зможуть забронювати на 12 місяців до 100% своїх працівників – рішення уряду

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 94

Кабмін прийняв рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору, збільшивши строк бронювання працівників до 12 місяців.

Про це у суботу повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Раніше строк бронювання становив 6 місяців, але за новими правилами він автоматично пролонгується на 12 місяців без необхідності подавати додаткові документи.

«Економічне бронювання не спрацювало в жодній країні» — голова Верховної Ради Стефанчук

В.о. міністра також зауважив, що агропідприємства зможуть звертатися із запитом щодо бронювання більш ніж 50% своїх працівників певних професій. На його думку, забронювати працівників аграрного сектору можна буде до 100%, але це має бути обґрунтовано - підприємство має показати, що йому необхідна саме така кількість працівників.

Крім того, уряд ухвалив низку інших рішень, зокрема дозволив автоматичну пролонгацію існуючих бронювань на 3 місяці без додаткової подачі документів.

Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.