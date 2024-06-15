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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Віктора Сапожнікова

Сьогодні, 22:20 Переглядів: 224

 

Чоловік ще 4 червня пішов з дому та не повернувся

Поліції розшукує безвісти зниклого мешканця села Лютенька Миргородського району 62-річного Віктора Сапожнікова. Відомо, що зниклий 4 червня близько 15.00 пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст близько 173 см, худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, карі очі, не голений. На момент зникнення був одягнений у чорні штани та чорну футболку без надписів. 

- Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити до відділення № 1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції за телефоном 099-360-03-66 або 102, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклий безвісти Миргородщина Гадяч розшук
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