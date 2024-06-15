Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Віктора Сапожнікова

Поліції розшукує безвісти зниклого мешканця села Лютенька Миргородського району 62-річного Віктора Сапожнікова. Відомо, що зниклий 4 червня близько 15.00 пішов з дому та не повернувся.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклого чоловіка: зріст близько 173 см, худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, карі очі, не голений. На момент зникнення був одягнений у чорні штани та чорну футболку без надписів.
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