Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Віктора Сапожнікова

Сьогодні, 22:20 Переглядів: 224

Чоловік ще 4 червня пішов з дому та не повернувся

Поліції розшукує безвісти зниклого мешканця села Лютенька Миргородського району 62-річного Віктора Сапожнікова. Відомо, що зниклий 4 червня близько 15.00 пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст близько 173 см, худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, карі очі, не голений. На момент зникнення був одягнений у чорні штани та чорну футболку без надписів.

- Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити до відділення № 1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції за телефоном 099-360-03-66 або 102, - йдеться у повідомленні.