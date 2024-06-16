У Миргороді пролунав потужний вибух - місцеві Телеграм-канали (додано)

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 83

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет

У Миргороді пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та жителі району.

Повітряна тривога була оголошена в 10.56.

Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.

Нагадаємо, 6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.

Додано 11.10: повідомляють про ще кілька вибухів в районі Миргорода.

Додано 11.12: кореспонденти Суспільного повідомляють, що було чутно вибух у Полтавському районі