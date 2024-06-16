Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет
У Миргороді пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та жителі району.
Повітряна тривога була оголошена в 10.56.
Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.
Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.
Нагадаємо, 6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.
Додано 11.10: повідомляють про ще кілька вибухів в районі Миргорода.
Додано 11.12: кореспонденти Суспільного повідомляють, що було чутно вибух у Полтавському районі
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