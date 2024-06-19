Вихованці «Академії майбутнього» здобули перемогу на змаганнях з ракетомоделювання

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Кирило Романюха, вихованець гуртка ракетомоделювання під керівництвом Володимира Єжова, посів перше місце на всеукраїнському рівні

Вихованці гуртка ракетомоделювання Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» (керівник Володимир Єжов) беруть участь у змаганнях різного рівня. Жодного разу, з 1982 року, вони не поступалися лідируючої позиції своїм суперникам на обласному рівні.

На відкритих змаганнях з ракетомодельного спорту (пневматичні ракети класів П1 і П2), які проводилися наприкінці травня Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради дистанційно, кременчужани знов показали відмінний результат.

Серед 34 юних спортсменів від закладів позашкільної освіти Полтавської області, які взяли участь у змаганнях, вихованці «Академії майбутнього» стали найкращими й заслужили почесне звання чемпіонів.

Перше місце посіла команда у складі: Тимур Скидан, Кирило Романюха, Гордій Шишов. Друга команда в складі: Савва Смахтін, Денис Булах, Артем Іванов, зайняла третє місце.

Грамоту за участь у змаганнях отримав Нестор Кривонос.

Також наші спортсмени взяли участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з ракетомодельного спорту (юніори) та юних ракетомоделістів (юнаки), які відбулися на початку червня.

У заході взяли участь вісім команд з Дніпропетровської, Львівської, Сумської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей. Усього — 57 учасників.

У класі моделей ракет «П-1-2» в особистому заліку перше місце посів Кирило Романюха, вихованець гуртка ракетомоделювання під керівництвом Володимира Єжова.