«Нога та рука буквально висять на одязі», — боєць з Кременчука Артем Олійник, який готується до протезування

Хлопець пішов на фронт щойно виповнилось 18. Кременчужанин захищав країну на східних рубежах і після протезування планує повернутися до побратимів
У Львові, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» до протезування ноги готується 19-річний Артем Олійник. Боєць Третьої окремої штурмової бригади втратив кінцівку на фронті. Про це повідомили в Національному реабілітаційному центрі «Незламні».
19-річний Артем Олійник родом з Кременчука. Щойно йому виповнилося 18, хлопець долучився до лав Третьої окремої штурмової бригади. Там служить на посаді кулеметника із серпня 2023 року. Першого поранення Артем зазнав узимку під час боїв за Авдіївку. Вже за кілька місяців отримав друге, важче поранення.
Уламки посікли тіло бійця від ніг до шиї, а найбільше був травмований лівий бік. Захисника доправили в лікарню Харкова, де медикам довелося ампутувати хлопцеві ногу.
У реанімації боєць провів 26 днів, пережив відмову нирок та 10 процедур гемодіалізу — штучного очищення крові від токсинів та надлишків рідини. Після того, як медики стабілізували стан Артема, його доправили на лікування до Києва, а потім і до Львова — в Національний реабілітаційний центр «Незламні».
Як зазначили медики, попереду в Артема тривала реабілітація. Після неї захисник хоче повернутися в стрій — у Третю окрему штурмову бригаду.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
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