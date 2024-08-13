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«Нога та рука буквально висять на одязі», — боєць з Кременчука Артем Олійник, який готується до протезування

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 367

Хлопець пішов на фронт щойно виповнилось 18. Кременчужанин захищав країну на східних рубежах і після протезування планує повернутися до побратимів

У Львові, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» до протезування ноги готується 19-річний Артем Олійник. Боєць Третьої окремої штурмової бригади втратив кінцівку на фронті. Про це повідомили в Національному реабілітаційному центрі «Незламні».

19-річний Артем Олійник родом з Кременчука. Щойно йому виповнилося 18, хлопець долучився до лав Третьої окремої штурмової бригади. Там служить на посаді кулеметника із серпня 2023 року. Першого поранення Артем зазнав узимку під час боїв за Авдіївку. Вже за кілька місяців отримав друге, важче поранення.

 

— Мені треба було змінити позицію. Залишилося пройти 20 метрів, як неочікувано прилетів боєприпас. Я навіть того не чув, геть без звуку, лише почув вибух дуже близько біля мене. Все сталося так швидко, що я розгубився. А, коли відкрив очі, то побачив, що мої нога та рука буквально висять на одязі, — розповів Артем Олійник.

 

Уламки посікли тіло бійця від ніг до шиї, а найбільше був травмований лівий бік. Захисника доправили в лікарню Харкова, де медикам довелося ампутувати хлопцеві ногу.

— Коли я прокинувся, то сподівався, що нога на місці, бо я її відчував. Але, коли підняв ковдру, то побачив, що в мене висока ампутація. Відверто — я не був до цього готовий, це було важко, — каже Артем.

У реанімації боєць провів 26 днів, пережив відмову нирок та 10 процедур гемодіалізу — штучного очищення крові від токсинів та надлишків рідини. Після того, як медики стабілізували стан Артема, його доправили на лікування до Києва, а потім і до Львова — в Національний реабілітаційний центр «Незламні».

 

— Ми почали займатися з Артемом ще у відділенні хірургії. Спершу вчилися пересідати з ліжка на крісло колісне. Наша поточна мета — відновити силу м’язів, оскільки велика площа м’яких тканин травмована і більша частина м’язів ноги атрофована. Разом з тим ми щодня готуємо м’язи збереженої кінцівки до подальшої ходьби на протезі. Пацієнт прагне якомога скоріше ходити і докладає до цього максимум зусиль, — розповіла фізична терапевтка Національного реабілітаційного центру «Незламні» Христина Цап.

Як зазначили медики, попереду в Артема тривала реабілітація. Після неї захисник хоче повернутися в стрій — у Третю окрему штурмову бригаду.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна протезування 3 штурмова Артем Олійник
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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