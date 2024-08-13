У полтавському пологовому померло немовля: що говорять лікарі

Минулого тижня, 8 серпня, у Полтавському перинатальному центрі померло одноденне немовля. Ця подія сколихнула ледь не всю область.
Сьогодні, 13 серпня, у медіацентрі при Полтавській облвійськадміністрації відбувся брифінг очільника Департаменту охорони здоров’я Полтавщини Віктора Лисака, де він озвучив основні події цього «складного випадку», які можна розголошувати у рамках розслідування.
Як повідомив головний медик, у породілі була екстрагенітальна патологія (захворювання, синдроми і стани у жінки, які не належать до гінекологічних хвороб або акушерських ускладнень — ред.).
Як пише видання «Полтавська хвиля», жінка просила, аби їй провели кесарів розтин. Проте, за її словами, лікарі їй відмовили, адже не побачили для цього показань.
Віктор Лисак наголошує: усі дії лікарів відбувалися в рамках чинного законодавства.
«Полтавська хвиля» поспілкувалася й з іншими лікарями, які оглядали породіллю. Так Володимир Ліхачов, завідувач кафедри акушерства та гінекології повідомив, що тактику пологів обрали на основі обстежень, враховуючи стан здоров’я вагітної. Велика вага плоду не була прямим показом для кесаревого розтину, зважаючи, що попередні пологи також з крупними плодами відбувались природно. Зазначимо також, що ці пологи у жінки були вже четвертими.
Пан Ліхачов також зазначив, що пологова діяльність розвивалась активно, самостійно, і обвиття пуповиною не підтвердилося. Однак під час пологів у жінки виникло рідкісне і серйозне ускладнення, яке трапляється раз на тисячу випадків — дистоція плечиків.
Медик також наголосив, що дитина народилась у стані асфіксії й попри всі зусилля, наступного дня сталося непоправне. Лікар переконаний, що непередбачувані ускладнення є серйозним викликом навіть за умов повного дотримання всіх медичних стандартів і протоколів.
Виконувачка обов’язків заступниці головного лікаря Ольга Магда у коментарі «Полтавській хвилі» додала, що нині у медзакладі проводять внутрішні перевірки та сприяють роботі правоохоронних органів.
Також Ольга Магда наголосила, що в останні роки збільшилась кількість пацієнток з подібними ускладненнями, які народжували природним шляхом.
Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Це сталось приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці. Через викрадення немовляти із перинатального центру Кременчука керівника установи притягнули до дисциплінарної відповідальності. 16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину.
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