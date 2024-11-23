Завтра відключати світло будуть лише вдень та одну чергу — «Укренерго»

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 360

Графік погодинних відключень застосовуватимуть з 14.00 до 18.00

У неділю, 24 листопада, графік погодинних відключень (ГПВ) застосовуватимуть з 14.00 до 18.00. Відключати електроенергію будуть в одну чергу. Про це повідомила НЕК «Укренерго». Графік відключень буде оприлюднений пізніше на сайті операторів розподілу електроенергії — ПАТ «Полтаваобленерго». Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу, — йдеться у повідомленні. ПО ТЕМІ:

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