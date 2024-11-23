Графік погодинних відключень застосовуватимуть з 14.00 до 18.00
У неділю, 24 листопада, графік погодинних відключень (ГПВ) застосовуватимуть з 14.00 до 18.00. Відключати електроенергію будуть в одну чергу.
Про це повідомила НЕК «Укренерго».
Графік відключень буде оприлюднений пізніше на сайті операторів розподілу електроенергії — ПАТ «Полтаваобленерго».
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу, — йдеться у повідомленні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.